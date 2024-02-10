Коновалов Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалов Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Гаврила

Мать ребёнка: Коновалова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Василий

Мать ребёнка: Коновалова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Константин

Мать ребёнка: Коновалова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Николай

Мать ребёнка: Коновалова Елена

Рождение ребёнка
13.10.1910

Сын: Коновалов Сергей

Мать ребёнка: Коновалова Елена

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