Коновалов Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коновалов Гаврила
Мать ребёнка: Коновалова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коновалов Василий
Мать ребёнка: Коновалова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коновалов Константин
Мать ребёнка: Коновалова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коновалов Николай
Мать ребёнка: Коновалова Елена
Рождение ребёнка
13.10.1910
Сын: Коновалов Сергей
Мать ребёнка: Коновалова Елена