Коновалова Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Гаврила

Отец ребёнка: Коновалов Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Василий

Отец ребёнка: Коновалов Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Константин

Отец ребёнка: Коновалов Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Николай

Отец ребёнка: Коновалов Степан

Рождение ребёнка
13.10.1910

Сын: Коновалов Сергей

Отец ребёнка: Коновалов Степан

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