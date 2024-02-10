Коновалова Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коновалов Гаврила
Отец ребёнка: Коновалов Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коновалов Василий
Отец ребёнка: Коновалов Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коновалов Константин
Отец ребёнка: Коновалов Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коновалов Николай
Отец ребёнка: Коновалов Степан
Рождение ребёнка
13.10.1910
Сын: Коновалов Сергей
Отец ребёнка: Коновалов Степан