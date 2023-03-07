Калининъ Степанъ
Место рождения
Дата рождения1794
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Калининъ Иванъ
Мать: Калинина Прасковья
Бракосочетание
29.01.1814
Жена: Калинина Прасковья
Рождение ребёнка
15.11.1814
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Калинина Прасковья
Рождение ребёнка
20.01.1816
Дочь: Мамыкина Аксинья
Мать ребёнка: Калинина Прасковья
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Бучнева Прасковья
Мать ребёнка: Калинина Прасковья
Рождение ребёнка
20.12.1820
Дочь: Кофейникова Ульяна
Мать ребёнка: Калинина Прасковья
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Антипина Марѳа
Мать ребёнка: Калинина Прасковья
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Анисья
Мать ребёнка: Калинина Прасковья
Рождение ребёнка
1829
Сын: Калининъ Владиміръ
Мать ребёнка: Калинина Прасковья
Рождение ребёнка
1830
Сын: Калининъ Никифоръ
Мать ребёнка: Калинина Прасковья
Рождение ребёнка
20.03.1833
Дочь: Ковригина Марія
Мать ребёнка: Калинина Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устинья
Мать ребёнка: Калинина Прасковья