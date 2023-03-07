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Калининъ Степанъ

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Место рождения

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1794

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Калининъ Иванъ

Мать: Калинина Прасковья

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
29.01.1814

Жена: Калинина Прасковья

Рождение ребёнка
15.11.1814

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Калинина Прасковья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.01.1816

Дочь: Мамыкина Аксинья

Мать ребёнка: Калинина Прасковья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Бучнева Прасковья

Мать ребёнка: Калинина Прасковья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.12.1820

Дочь: Кофейникова Ульяна

Мать ребёнка: Калинина Прасковья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Антипина Марѳа

Мать ребёнка: Калинина Прасковья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Анисья

Мать ребёнка: Калинина Прасковья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Сын: Калининъ Владиміръ

Мать ребёнка: Калинина Прасковья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Сын: Калининъ Никифоръ

Мать ребёнка: Калинина Прасковья

Рождение ребёнка
20.03.1833

Дочь: Ковригина Марія

Мать ребёнка: Калинина Прасковья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устинья

Мать ребёнка: Калинина Прасковья

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