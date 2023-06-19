Антипина (Калинина) Марѳа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипина (Калинина) Марѳа

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1825

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Калининъ Степанъ

Мать: Калинина Прасковья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
14.06.1844

Муж: Антипинъ Артемій

Рождение ребёнка
13.09.1846

Дочь: Суровцова Софья

Отец ребёнка: Антипинъ Артемій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.12.1848

Сын: Антипинъ Петръ

Отец ребёнка: Антипинъ Артемій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.04.1851

Сын: Антипинъ Еѵтихій

Отец ребёнка: Антипинъ Артемій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.12.1852

Дочь: Суровцова Їульяна

Отец ребёнка: Антипинъ Артемій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.04.1855

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Антипинъ Артемій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.12.1857

Дочь: Антипина Анисья

Отец ребёнка: Антипинъ Артемій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.02.1859

Сын: Антипинъ Иванъ

Отец ребёнка: Антипинъ Артемій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.10.1861

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Антипинъ Артемій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.09.1863

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Антипинъ Артемій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.04.1866

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Антипинъ Артемій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан