Антипина (Калинина) Марѳа
Место рождения
Дата рождения1825
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Калининъ Степанъ
Мать: Калинина Прасковья
Бракосочетание
14.06.1844
Муж: Антипинъ Артемій
Рождение ребёнка
13.09.1846
Дочь: Суровцова Софья
Отец ребёнка: Антипинъ Артемій
Рождение ребёнка
17.12.1848
Сын: Антипинъ Петръ
Отец ребёнка: Антипинъ Артемій
Рождение ребёнка
07.04.1851
Сын: Антипинъ Еѵтихій
Отец ребёнка: Антипинъ Артемій
Рождение ребёнка
16.12.1852
Дочь: Суровцова Їульяна
Отец ребёнка: Антипинъ Артемій
Рождение ребёнка
27.04.1855
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Антипинъ Артемій
Рождение ребёнка
28.12.1857
Дочь: Антипина Анисья
Отец ребёнка: Антипинъ Артемій
Рождение ребёнка
01.02.1859
Сын: Антипинъ Иванъ
Отец ребёнка: Антипинъ Артемій
Рождение ребёнка
04.10.1861
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Антипинъ Артемій
Рождение ребёнка
17.09.1863
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Антипинъ Артемій
Рождение ребёнка
17.04.1866
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Антипинъ Артемій