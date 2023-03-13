Суровцова (Антипина) Їульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровцова (Антипина) Їульяна

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

16.12.1852

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1852

Отец: Антипинъ Артемій

Мать: Антипина (Калинина) Марѳа

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
02.02.1873

Муж: Суровцовъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Неваленова (Суровцова) Акулина

Отец ребёнка: Суровцовъ Семенъ

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Литвинова (Суровцова) Марія

Отец ребёнка: Суровцовъ Семенъ

Рождение ребёнка
1889

Сын: Суровцовъ Иванъ

Отец ребёнка: Суровцовъ Семенъ

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Хорошева (Суровцова) Агриппина

Отец ребёнка: Суровцовъ Семенъ

Рождение ребёнка
10.02.1893

Сын: Суровцовъ Ѳеодоръ

Отец ребёнка: Суровцовъ Семенъ

Рождение ребёнка
13.03.1894

Дочь: Суровцова Дарія

Отец ребёнка: Суровцовъ Семенъ

Рождение ребёнка
1897

Сын: Суровцовъ Аѳанасій

Отец ребёнка: Суровцовъ Семенъ

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