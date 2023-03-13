Суровцова (Антипина) Їульяна
Место рождения
Дата рождения16.12.1852
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1852
Отец: Антипинъ Артемій
Бракосочетание
02.02.1873
Муж: Суровцовъ Семенъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Неваленова (Суровцова) Акулина
Отец ребёнка: Суровцовъ Семенъ
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Литвинова (Суровцова) Марія
Отец ребёнка: Суровцовъ Семенъ
Рождение ребёнка
1889
Сын: Суровцовъ Иванъ
Отец ребёнка: Суровцовъ Семенъ
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Хорошева (Суровцова) Агриппина
Отец ребёнка: Суровцовъ Семенъ
Рождение ребёнка
10.02.1893
Сын: Суровцовъ Ѳеодоръ
Отец ребёнка: Суровцовъ Семенъ
Рождение ребёнка
13.03.1894
Дочь: Суровцова Дарія
Отец ребёнка: Суровцовъ Семенъ
Рождение ребёнка
1897
Сын: Суровцовъ Аѳанасій
Отец ребёнка: Суровцовъ Семенъ