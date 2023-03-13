Суровцовъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровцовъ Иванъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Суровцовъ Семенъ

Мать: Суровцова Їульяна

Бракосочетание
21.01.1907

Жена: Суровцова Мария Степанова

Рождение ребёнка
10.10.1915

Сын: Суровцовъ Иванъ

Мать ребёнка: Суровцова Мария Степанова

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суровцова Александра

Мать ребёнка: Суровцова Мария Степанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суровцовъ Василий

Мать ребёнка: Суровцова Мария Степанова

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