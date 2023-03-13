Суровцовъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Суровцовъ Семенъ
Мать: Суровцова Їульяна
Бракосочетание
21.01.1907
Рождение ребёнка
10.10.1915
Сын: Суровцовъ Иванъ
Мать ребёнка: Суровцова Мария Степанова
Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суровцова Александра
Мать ребёнка: Суровцова Мария Степанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суровцовъ Василий
Мать ребёнка: Суровцова Мария Степанова