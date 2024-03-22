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Суровцовъ Семенъ

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.02.1853

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1853

Отец: Суровцовъ Андрей

Мать: Суровцова Прасковья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
02.02.1873

Жена: Суровцова Їульяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Неваленова Акулина

Мать ребёнка: Суровцова Їульяна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Литвинова Марія

Мать ребёнка: Суровцова Їульяна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Суровцовъ Иванъ

Мать ребёнка: Суровцова Їульяна

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Хорошева Агриппина

Мать ребёнка: Суровцова Їульяна

Рождение ребёнка
10.02.1893

Сын: Суровцовъ Ѳеодоръ

Мать ребёнка: Суровцова Їульяна

хуторъ Петропавловскій, Покровской волости
Рождение ребёнка
13.03.1894

Дочь: Суровцова Дарія

Мать ребёнка: Суровцова Їульяна

хуторъ Петропавлоский
Рождение ребёнка
1897

Сын: Суровцовъ Аѳанасій

Мать ребёнка: Суровцова Їульяна

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