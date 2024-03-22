Суровцовъ Семенъ
Место рождения
Дата рождения01.02.1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1853
Отец: Суровцовъ Андрей
Мать: Суровцова Прасковья
Бракосочетание
02.02.1873
Жена: Суровцова Їульяна
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Неваленова Акулина
Мать ребёнка: Суровцова Їульяна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Литвинова Марія
Мать ребёнка: Суровцова Їульяна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Суровцовъ Иванъ
Мать ребёнка: Суровцова Їульяна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Хорошева Агриппина
Мать ребёнка: Суровцова Їульяна
Рождение ребёнка
10.02.1893
Сын: Суровцовъ Ѳеодоръ
Мать ребёнка: Суровцова Їульяна
хуторъ Петропавловскій, Покровской волости
Рождение ребёнка
13.03.1894
Дочь: Суровцова Дарія
Мать ребёнка: Суровцова Їульяна
хуторъ Петропавлоский
Рождение ребёнка
1897
Сын: Суровцовъ Аѳанасій
Мать ребёнка: Суровцова Їульяна