Суровцова (Денисова) Мария Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровцова (Денисова) Мария Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1907

Муж: Суровцовъ Иванъ

Рождение ребёнка
10.10.1915

Сын: Суровцовъ Иванъ

Отец ребёнка: Суровцовъ Иванъ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суровцова Александра

Отец ребёнка: Суровцовъ Иванъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суровцовъ Василий

Отец ребёнка: Суровцовъ Иванъ

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