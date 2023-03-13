Суровцова (Денисова) Мария Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1907
Муж: Суровцовъ Иванъ
Рождение ребёнка
10.10.1915
Сын: Суровцовъ Иванъ
Отец ребёнка: Суровцовъ Иванъ
Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суровцова Александра
Отец ребёнка: Суровцовъ Иванъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суровцовъ Василий
Отец ребёнка: Суровцовъ Иванъ