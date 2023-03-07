Кофейникова (Калинина) Ульяна
Место рождения
Дата рождения20.12.1820
Дата смерти1892
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1820
Отец: Калининъ Степанъ
Мать: Калинина Прасковья
Рождение ребёнка
20.11.1845
Дочь: Антипина Екатерина
Отец ребёнка: Кофейниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
22.08.1847
Сын: Кофейниковъ Петръ
Отец ребёнка: Кофейниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
28.01.1849
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Кофейниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
14.02.1851
Сын: Кофейниковъ Федоръ
Отец ребёнка: Кофейниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
02.10.1854
Сын: Кофейниковъ Денисъ
Отец ребёнка: Кофейниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
09.02.1857
Сын: Кофейниковъ Алексѣй
Отец ребёнка: Кофейниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
10.10.1859
Сын: Кофейниковъ Филиппъ
Отец ребёнка: Кофейниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
17.06.1861
Сын: Кофейниковъ Леонтій
Отец ребёнка: Кофейниковъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кофейниковъ Иванъ
Смерть
1892