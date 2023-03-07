Кофейникова (Калинина) Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кофейникова (Калинина) Ульяна

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.12.1820

Дата смерти

1892

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1820

Отец: Калининъ Степанъ

Мать: Калинина Прасковья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.11.1845

Дочь: Антипина Екатерина

Отец ребёнка: Кофейниковъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.08.1847

Сын: Кофейниковъ Петръ

Отец ребёнка: Кофейниковъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.01.1849

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Кофейниковъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.02.1851

Сын: Кофейниковъ Федоръ

Отец ребёнка: Кофейниковъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.10.1854

Сын: Кофейниковъ Денисъ

Отец ребёнка: Кофейниковъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.02.1857

Сын: Кофейниковъ Алексѣй

Отец ребёнка: Кофейниковъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1859

Сын: Кофейниковъ Филиппъ

Отец ребёнка: Кофейниковъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.06.1861

Сын: Кофейниковъ Леонтій

Отец ребёнка: Кофейниковъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кофейниковъ Иванъ

Смерть
1892
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