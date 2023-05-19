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Кофейниковъ Леонтій

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

17.06.1861

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1861

Отец: Кофейниковъ Иванъ

Мать: Кофейникова Ульяна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1882

Сын: Кофейниковъ Иванъ

Мать ребёнка: Кофейникова Пелагея Петрова

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Кофейникова Пелагея Петрова

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
13.11.1892

Жена: Кофейникова Пелагея Петрова

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.06.1893

Дочь: Акилина

Мать ребёнка: Кофейникова Пелагея Петрова

хуторъ Петропавлоский, Покровской волости
Рождение ребёнка
17.10.1896

Дочь: Марія

Мать ребёнка: Кофейникова Пелагея Петрова

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
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