Кофейниковъ Леонтій
Место рождения
Дата рождения17.06.1861
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1861
Отец: Кофейниковъ Иванъ
Мать: Кофейникова Ульяна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Кофейниковъ Иванъ
Мать ребёнка: Кофейникова Пелагея Петрова
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Кофейникова Пелагея Петрова
Бракосочетание
13.11.1892
Рождение ребёнка
03.06.1893
Дочь: Акилина
Мать ребёнка: Кофейникова Пелагея Петрова
хуторъ Петропавлоский, Покровской волости
Рождение ребёнка
17.10.1896
Дочь: Марія
Мать ребёнка: Кофейникова Пелагея Петрова