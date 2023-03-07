Кофейниковъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения14.11.1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1820
Отец: Кофейниковъ Андреянъ
Мать: Кофейникова Агрофена
Рождение ребёнка
20.11.1845
Дочь: Антипина Екатерина
Мать ребёнка: Кофейникова Ульяна
Рождение ребёнка
22.08.1847
Сын: Кофейниковъ Петръ
Мать ребёнка: Кофейникова Ульяна
Рождение ребёнка
28.01.1849
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Кофейникова Ульяна
Рождение ребёнка
14.02.1851
Сын: Кофейниковъ Федоръ
Мать ребёнка: Кофейникова Ульяна
Рождение ребёнка
02.10.1854
Сын: Кофейниковъ Денисъ
Мать ребёнка: Кофейникова Ульяна
Рождение ребёнка
09.02.1857
Сын: Кофейниковъ Алексѣй
Мать ребёнка: Кофейникова Ульяна
Рождение ребёнка
10.10.1859
Сын: Кофейниковъ Филиппъ
Мать ребёнка: Кофейникова Ульяна
Рождение ребёнка
17.06.1861
Сын: Кофейниковъ Леонтій
Мать ребёнка: Кофейникова Ульяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кофейникова Ульяна