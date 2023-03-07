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Кофейниковъ Иванъ

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

14.11.1820

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1820

Отец: Кофейниковъ Андреянъ

Мать: Кофейникова Агрофена

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.11.1845

Дочь: Антипина Екатерина

Мать ребёнка: Кофейникова Ульяна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.08.1847

Сын: Кофейниковъ Петръ

Мать ребёнка: Кофейникова Ульяна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.01.1849

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Кофейникова Ульяна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.02.1851

Сын: Кофейниковъ Федоръ

Мать ребёнка: Кофейникова Ульяна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.10.1854

Сын: Кофейниковъ Денисъ

Мать ребёнка: Кофейникова Ульяна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.02.1857

Сын: Кофейниковъ Алексѣй

Мать ребёнка: Кофейникова Ульяна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1859

Сын: Кофейниковъ Филиппъ

Мать ребёнка: Кофейникова Ульяна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.06.1861

Сын: Кофейниковъ Леонтій

Мать ребёнка: Кофейникова Ульяна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кофейникова Ульяна

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