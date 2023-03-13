Кофейникова (Королева) Пелагея Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кофейникова (Королева) Пелагея Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Кофейниковъ Иванъ

Отец ребёнка: Кофейниковъ Леонтій

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Кофейниковъ Леонтій

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
13.11.1892

Муж: Кофейниковъ Леонтій

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.06.1893

Дочь: Акилина

Отец ребёнка: Кофейниковъ Леонтій

хуторъ Петропавлоский, Покровской волости
Рождение ребёнка
17.10.1896

Дочь: Марія

Отец ребёнка: Кофейниковъ Леонтій

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
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