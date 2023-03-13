Кофейникова (Королева) Пелагея Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Кофейниковъ Иванъ
Отец ребёнка: Кофейниковъ Леонтій
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Кофейниковъ Леонтій
Бракосочетание
13.11.1892
Муж: Кофейниковъ Леонтій
Рождение ребёнка
03.06.1893
Дочь: Акилина
Отец ребёнка: Кофейниковъ Леонтій
хуторъ Петропавлоский, Покровской волости
Рождение ребёнка
17.10.1896
Дочь: Марія
Отец ребёнка: Кофейниковъ Леонтій