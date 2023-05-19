Бучнева (Калинина) Прасковья
Место рождения
Дата рождения1818
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Калининъ Степанъ
Мать: Калинина Прасковья
Бракосочетание
?.01.1837
Муж: Бучневъ Иванъ
Рождение ребёнка
01.11.1837
Сын: Бучневъ Михаилъ
Отец ребёнка: Бучневъ Иванъ
Рождение ребёнка
06.02.1841
Сын: Бучневъ Мартемьянъ
Отец ребёнка: Бучневъ Иванъ
Рождение ребёнка
04.05.1844
Сын: Бучневъ Иванъ
Отец ребёнка: Бучневъ Иванъ
Рождение ребёнка
19.03.1848
Дочь: Кофейникова Дарія
Отец ребёнка: Бучневъ Иванъ
Рождение ребёнка
15.10.1851
Дочь: Кофейникова Анастасія
Отец ребёнка: Бучневъ Иванъ
Рождение ребёнка
16.10.1851
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Бучневъ Иванъ
Рождение ребёнка
26.02.1854
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Бучневъ Иванъ
Рождение ребёнка
06.09.1857
Сын: Бучневъ Якимъ
Отец ребёнка: Бучневъ Иванъ