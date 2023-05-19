Бучнева (Калинина) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бучнева (Калинина) Прасковья

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1818

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Калининъ Степанъ

Мать: Калинина Прасковья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.01.1837

Муж: Бучневъ Иванъ

Рождение ребёнка
01.11.1837

Сын: Бучневъ Михаилъ

Отец ребёнка: Бучневъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.02.1841

Сын: Бучневъ Мартемьянъ

Отец ребёнка: Бучневъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.05.1844

Сын: Бучневъ Иванъ

Отец ребёнка: Бучневъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.03.1848

Дочь: Кофейникова Дарія

Отец ребёнка: Бучневъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.10.1851

Дочь: Кофейникова Анастасія

Отец ребёнка: Бучневъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.10.1851

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Бучневъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.02.1854

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Бучневъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.09.1857

Сын: Бучневъ Якимъ

Отец ребёнка: Бучневъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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