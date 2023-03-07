Грищенко Иван Никитович
Место рождения
Дата рождения24.01.1906
Дата смерти23.09.1983
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1906
Образование
По 1924
Мстиславль, Мстиславский район, Могилёвская область
"Учился в 1ой советской школе города Мстиславль. Закончил 8 групп в 1924 году." (из автобиографии)
Военная служба
С 25.09.1928 по 25.09.1930
"Служил в Красной Армии в городе Брянске в 9 полку связи. Старший телеграфист." (из автобиографии)
Работа или профессия
С ?.11.1930 по ?.10.1937
контора Электропром, электромонтёр
Рождение ребёнка
09.08.1936
Дочь: Петрова Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Грищенко Елена Ивановна
Место жительства
С ?.10.1937 по ?.07.1941
Время жительства указано по месту работы из партийных документов
Рождение ребёнка
17.07.1939
Мать ребёнка: Грищенко Елена Ивановна
Образование
С 20.10.1942 по 25.02.1943
Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
"...учился на курсах Сталинградского Военно-политического училища в г. Новоузенск Саратовской области, приказ №01108/??. Курсант." (из автобиографии)
Образование
С 15.06.1943 по 25.11.1943
Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
"...слушатель курсов младших лейтенантов г. Мичуринск (Тамбовская обл.), Рыльск (Курская обл.) (в связи с ликвидацией заместителей по политчасти) По окончании получил звание старшего лейтенанта приказ... Показать все
Рождение ребёнка
27.08.1946
Дочь: Грищенко Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Грищенко Елена Ивановна
Гроссенхайн
Рождение ребёнка
30.09.1947
Дочь: Ханина Вера Ивановна
Мать ребёнка: Грищенко Елена Ивановна
Дрезден
Рождение ребёнка
18.05.1950
Дочь: Бобковская Светлана Ивановна
Мать ребёнка: Грищенко Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грищенко Елена Ивановна
Смерть
23.09.1983
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край