Грищенко Никита Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1930
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1906
Мать ребёнка: Грищенко Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
15.06.1916
Дочь: Бурмелёва Серафима Никитична
Мать ребёнка: Грищенко Евдокия Андреевна
Смерть
Около 1930
Рождение ребёнка
20.07.2011
Дочь: Сергеенко Мария Никитична
Мать ребёнка: Грищенко Евдокия Андреевна