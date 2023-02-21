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Грищенко Никита Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1930

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1906

Сын: Грищенко Иван Никитович

Мать ребёнка: Грищенко Евдокия Андреевна

Ларьяново, Мстиславский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
15.06.1916

Дочь: Бурмелёва Серафима Никитична

Мать ребёнка: Грищенко Евдокия Андреевна

Ларьяново, Мстиславский район, Могилёвская область
Смерть
Около 1930
Рождение ребёнка
20.07.2011

Дочь: Сергеенко Мария Никитична

Мать ребёнка: Грищенко Евдокия Андреевна

Ларьяново, Мстиславский район, Могилёвская область
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