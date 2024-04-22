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Серков Архип Васильевич

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Серков Василий Потапович

Мать: Серкова Евдокия Захаровна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
12.12.1918

Сын: Серков Степан Архипович

Мать ребёнка: Серкова Мария Трофимовна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
31.05.1921

Дочь: Серкова Елена Архиповна

Мать ребёнка: Серкова Мария Трофимовна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Серков Максим Архипович

Мать ребёнка: Серкова Мария Трофимовна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серкова Мария Трофимовна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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