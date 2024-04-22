Серков Архип Васильевич
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Рождение ребёнка
12.12.1918
Мать ребёнка: Серкова Мария Трофимовна
Рождение ребёнка
31.05.1921
Дочь: Серкова Елена Архиповна
Мать ребёнка: Серкова Мария Трофимовна
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Серкова Мария Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Серкова Мария Трофимовна
Смерть
Неизвестно