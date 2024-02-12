Серкова Мария Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серкова Мария Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1918

Сын: Серков Степан Архипович

Отец ребёнка: Серков Архип Васильевич

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
31.05.1921

Дочь: Серкова Елена Архиповна

Отец ребёнка: Серков Архип Васильевич

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Серков Максим Архипович

Отец ребёнка: Серков Архип Васильевич

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серков Архип Васильевич

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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