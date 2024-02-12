Серкова Мария Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.12.1918
Отец ребёнка: Серков Архип Васильевич
Рождение ребёнка
31.05.1921
Дочь: Серкова Елена Архиповна
Отец ребёнка: Серков Архип Васильевич
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Серков Архип Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно