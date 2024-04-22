Серков Василий Потапович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1917
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Серков Потап
Рождение ребёнка
1883
Сын: Серков Александр Васильевич
Мать ребёнка: Серкова Евдокия Захаровна
Рождение ребёнка
27.06.1896
Мать ребёнка: Серкова Евдокия Захаровна
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Серкова Евдокия Захаровна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Филаткова Аграфена Васильевна
Мать ребёнка: Серкова Евдокия Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1917