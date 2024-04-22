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Серков Василий Потапович

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1917

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Серков Потап

Мать: не указана

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Серков Александр Васильевич

Мать ребёнка: Серкова Евдокия Захаровна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
27.06.1896

Сын: Серков Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Серкова Евдокия Захаровна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Серков Архип Васильевич

Мать ребёнка: Серкова Евдокия Захаровна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Филаткова Аграфена Васильевна

Мать ребёнка: Серкова Евдокия Захаровна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серкова Евдокия Захаровна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1917
Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
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