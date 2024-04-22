Филаткова Аграфена Васильевна
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти1963
ПолЖенский
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Бракосочетание
15.10.1921
Рождение ребёнка
1924
Сын: Филатков Иван Прокофьевич
Отец ребёнка: Филатков Прокофий Максимович
Рождение ребёнка
26.11.1925
Сын: Филатков Николай Прокофьевич
Отец ребёнка: Филатков Прокофий Максимович
Рождение ребёнка
1927
Сын: Филатков Алексей Прокофьевич
Отец ребёнка: Филатков Прокофий Максимович
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Синякина Анна Прокофьевна
Отец ребёнка: Филатков Прокофий Максимович
Смерть
1963