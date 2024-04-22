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Филаткова Аграфена Васильевна

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Серков Василий Потапович

Мать: Серкова Евдокия Захаровна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
15.10.1921

Муж: Филатков Прокофий Максимович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Филатков Иван Прокофьевич

Отец ребёнка: Филатков Прокофий Максимович

Малая Ушинка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
26.11.1925

Сын: Филатков Николай Прокофьевич

Отец ребёнка: Филатков Прокофий Максимович

Малая Ушинка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Филатков Алексей Прокофьевич

Отец ребёнка: Филатков Прокофий Максимович

Малая Ушинка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Синякина Анна Прокофьевна

Отец ребёнка: Филатков Прокофий Максимович

Малая Ушинка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1963
Малая Ушинка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
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