Филатков Прокофий Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатков Прокофий Максимович

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

15.12.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
15.10.1921

Жена: Филаткова Аграфена Васильевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Филатков Иван Прокофьевич

Мать ребёнка: Филаткова Аграфена Васильевна

Малая Ушинка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
26.11.1925

Сын: Филатков Николай Прокофьевич

Мать ребёнка: Филаткова Аграфена Васильевна

Малая Ушинка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Филатков Алексей Прокофьевич

Мать ребёнка: Филаткова Аграфена Васильевна

Малая Ушинка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Синякина Анна Прокофьевна

Мать ребёнка: Филаткова Аграфена Васильевна

Малая Ушинка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
15.12.1943
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