Филатков Прокофий Максимович
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти15.12.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Бракосочетание
15.10.1921
Рождение ребёнка
1924
Сын: Филатков Иван Прокофьевич
Мать ребёнка: Филаткова Аграфена Васильевна
Рождение ребёнка
26.11.1925
Сын: Филатков Николай Прокофьевич
Мать ребёнка: Филаткова Аграфена Васильевна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Филатков Алексей Прокофьевич
Мать ребёнка: Филаткова Аграфена Васильевна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Синякина Анна Прокофьевна
Мать ребёнка: Филаткова Аграфена Васильевна
Смерть
15.12.1943