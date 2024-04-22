Серков Пётр Васильевич
Место рождения
Дата рождения27.06.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1896
Рождение ребёнка
08.11.1919
Дочь: Серкова Прасковья Петровна
Мать ребёнка: Серкова Марфа Гавриловна
Рождение ребёнка
14.05.1922
Дочь: Серкова Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Серкова Марфа Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Серкова Марфа Гавриловна
Смерть
Неизвестно