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Серков Пётр Васильевич

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

27.06.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1896

Отец: Серков Василий Потапович

Мать: Серкова Евдокия Захаровна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
08.11.1919

Дочь: Серкова Прасковья Петровна

Мать ребёнка: Серкова Марфа Гавриловна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
14.05.1922

Дочь: Серкова Пелагея Петровна

Мать ребёнка: Серкова Марфа Гавриловна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серкова Марфа Гавриловна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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