Яков Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Никита Петров????
Мать: ??? Михайлова
Рождение ребёнка
1746
Сын: Алексей Яковлев
Мать ребёнка: Ирина Тимофеева
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Та???? Яковлевна
Мать ребёнка: Ирина Тимофеева
Рождение ребёнка
1748
Сын: Василий Яковлев
Мать ребёнка: Ирина Тимофеева
д.Бакланово, Ростовский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Тимофеева
Смерть
Неизвестно