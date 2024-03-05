Яков Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яков Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Никита Петров????

Мать: ??? Михайлова

Рождение ребёнка
1746

Сын: Алексей Яковлев

Мать ребёнка: Ирина Тимофеева

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Та???? Яковлевна

Мать ребёнка: Ирина Тимофеева

Рождение ребёнка
1748

Сын: Василий Яковлев

Мать ребёнка: Ирина Тимофеева

д.Бакланово, Ростовский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Тимофеева

Смерть
Неизвестно
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