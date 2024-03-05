Василий Яковлев
Место рожденияд.Бакланово, Ростовский район, Ярославская область
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Яков Никитин
Мать: Ирина Тимофеева
д.Бакланово, Ростовский район, Ярославская область
Бракосочетание
01.03.1761
Жена: Анна Игнатьева
с.Приимково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1764
Сын: Егор Васильевич
Мать ребёнка: Анна Игнатьева
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Евдо??? (Авдотья???) Васильевна
Мать ребёнка: Анна Игнатьева
Фонд № 230. Оп.13-2. Д. 3056
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Анна Игнатьева
Смерть
Неизвестно