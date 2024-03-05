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Василий Яковлев

Место рождения

д.Бакланово, Ростовский район, Ярославская область

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Яков Никитин

Мать: Ирина Тимофеева

д.Бакланово, Ростовский район, Ярославская область
Бракосочетание
01.03.1761

Жена: Анна Игнатьева

с.Приимково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Егор Васильевич

Мать ребёнка: Анна Игнатьева

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Евдо??? (Авдотья???) Васильевна

Мать ребёнка: Анна Игнатьева

Фонд № 230. Оп.13-2. Д. 3056
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Анна Игнатьева

Смерть
Неизвестно
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