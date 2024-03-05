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Та???? Яковлевна
Та???? Яковлевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1748
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Яков Никитин
1726 г.р.
Мать
Ирина Тимофеева
1714 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец:
Яков Никитин
Мать:
Ирина Тимофеева
Смерть
Неизвестно
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