Ирина Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИрина Тимофеева

Ирина Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1726 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1746

Сын: Алексей Яковлев

Отец ребёнка: Яков Никитин

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Та???? Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Никитин

Рождение ребёнка
1748

Сын: Василий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Никитин

д.Бакланово, Ростовский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Никитин

Смерть
Неизвестно
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