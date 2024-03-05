Ирина Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1746
Сын: Алексей Яковлев
Отец ребёнка: Яков Никитин
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Та???? Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Никитин
Рождение ребёнка
1748
Сын: Василий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Никитин
д.Бакланово, Ростовский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Никитин
Смерть
Неизвестно