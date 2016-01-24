Ковальченко (Мосеевская) ольга леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковальченко (Мосеевская) ольга леонидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1957

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1957

Отец: Мосеевский Леонид Александрович

Мать: Мосеевская Валентина Васильевна

Бракосочетание
24.01.1978

Муж: Ковальченко сергей васильевич

Ленинград
Рождение ребёнка
12.10.1978

Дочь: Ковальченко Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Ковальченко сергей васильевич

Рождение ребёнка
31.10.1984

Дочь: Ковальченко Лиза Сергеевна

Отец ребёнка: Ковальченко сергей васильевич

Рождение ребёнка
07.02.1986

Сын: Ковальченко Вася Сергеевич

Отец ребёнка: Ковальченко сергей васильевич

Образование
Неизвестно
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