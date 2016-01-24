Ковальченко (Мосеевская) ольга леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1957
Бракосочетание
24.01.1978
Ленинград
Рождение ребёнка
12.10.1978
Дочь: Ковальченко Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Ковальченко сергей васильевич
Рождение ребёнка
31.10.1984
Дочь: Ковальченко Лиза Сергеевна
Отец ребёнка: Ковальченко сергей васильевич
Рождение ребёнка
07.02.1986
Сын: Ковальченко Вася Сергеевич
Отец ребёнка: Ковальченко сергей васильевич
Образование
Неизвестно