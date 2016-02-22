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Мосеевский Леонид Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

2020

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Мосеевский Александр Аполлосович

Мать: Малыгина Елизавета

Рождение ребёнка
17.08.1957

Дочь: Ковальченко ольга леонидовна

Мать ребёнка: Мосеевская Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коля

Мать ребёнка: Мосеевская Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надя

Мать ребёнка: Мосеевская Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саша

Мать ребёнка: Мосеевская Валентина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мосеевская Валентина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
2020
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