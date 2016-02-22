Мосеевский Леонид Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Рождение ребёнка
17.08.1957
Дочь: Ковальченко ольга леонидовна
Мать ребёнка: Мосеевская Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коля
Мать ребёнка: Мосеевская Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надя
Мать ребёнка: Мосеевская Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саша
Мать ребёнка: Мосеевская Валентина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
2020