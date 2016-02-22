Мосеевская (Власова) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосеевская (Власова) Валентина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Власов Василий Семёнович

Мать: Лосева Анна Николаевна

Рождение ребёнка
17.08.1957

Дочь: Ковальченко ольга леонидовна

Отец ребёнка: Мосеевский Леонид Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мосеевский Леонид Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саша

Отец ребёнка: Мосеевский Леонид Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коля

Отец ребёнка: Мосеевский Леонид Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надя

Отец ребёнка: Мосеевский Леонид Александрович

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