Мосеевская (Власова) Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Власов Василий Семёнович
Мать: Лосева Анна Николаевна
Рождение ребёнка
17.08.1957
Дочь: Ковальченко ольга леонидовна
Отец ребёнка: Мосеевский Леонид Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саша
Отец ребёнка: Мосеевский Леонид Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коля
Отец ребёнка: Мосеевский Леонид Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надя
Отец ребёнка: Мосеевский Леонид Александрович