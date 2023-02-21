Матюшева (Ковальченко) Лиза Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюшева (Ковальченко) Лиза Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.10.1984

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1984

Отец: Ковальченко сергей васильевич

Мать: Ковальченко ольга леонидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матюшев Александр Леонидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матюшев Андрей

Отец ребёнка: Матюшев Александр Леонидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лёша

Отец ребёнка: Матюшев Александр Леонидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наташа

Отец ребёнка: Матюшев Александр Леонидович

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