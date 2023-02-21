Матюшева (Ковальченко) Лиза Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.10.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1984
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матюшев Андрей
Отец ребёнка: Матюшев Александр Леонидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лёша
Отец ребёнка: Матюшев Александр Леонидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наташа
Отец ребёнка: Матюшев Александр Леонидович