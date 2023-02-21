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Ковальченко сергей васильевич

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Место рождения

казахстан с.Ершовка

Дата рождения

14.10.1957

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1957

Отец: Ковальченко Василий Егорович

Мать: Хивинцева Нина Николаевна

казахстан с.Ершовка
Бракосочетание
24.01.1978

Жена: Ковальченко ольга леонидовна

Ленинград
Рождение ребёнка
12.10.1978

Дочь: Зыза Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Ковальченко ольга леонидовна

Ленинград
Рождение ребёнка
31.10.1984

Дочь: Матюшева Лиза Сергеевна

Мать ребёнка: Ковальченко ольга леонидовна

Рождение ребёнка
07.02.1986

Сын: Ковальченко Вася Сергеевич

Мать ребёнка: Ковальченко ольга леонидовна

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