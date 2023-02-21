Ковальченко сергей васильевич
Место рожденияказахстан с.Ершовка
Дата рождения14.10.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1957
казахстан с.Ершовка
Бракосочетание
24.01.1978
Ленинград
Рождение ребёнка
12.10.1978
Дочь: Зыза Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Ковальченко ольга леонидовна
Ленинград
Рождение ребёнка
31.10.1984
Дочь: Матюшева Лиза Сергеевна
Мать ребёнка: Ковальченко ольга леонидовна
Рождение ребёнка
07.02.1986
Сын: Ковальченко Вася Сергеевич
Мать ребёнка: Ковальченко ольга леонидовна