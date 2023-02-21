Ковальченко Василий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковальченко Василий Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1930

Дата смерти

17.09.1963

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1930

Отец: Ковальченко Егор Васильевич

Мать: Ковальченко Елена Михайловна

Рождение ребёнка
14.10.1957

Сын: Ковальченко сергей васильевич

Мать ребёнка: Хивинцева Нина Николаевна

казахстан с.Ершовка
Рождение ребёнка
27.01.1963

Сын: Ковальченко Андрей

Мать ребёнка: Хивинцева Нина Николаевна

КазССР с.Ершовка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хивинцева Нина Николаевна

Смерть
17.09.1963
умер в поезде , при возвращении из Майкопа
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