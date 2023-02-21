Ковальченко Василий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1930
Дата смерти17.09.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1930
Рождение ребёнка
14.10.1957
Сын: Ковальченко сергей васильевич
Мать ребёнка: Хивинцева Нина Николаевна
казахстан с.Ершовка
Рождение ребёнка
27.01.1963
Сын: Ковальченко Андрей
Мать ребёнка: Хивинцева Нина Николаевна
КазССР с.Ершовка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.09.1963
умер в поезде , при возвращении из Майкопа