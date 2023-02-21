Ковальченко Егор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1981
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Рождение ребёнка
28.04.1930
Сын: Ковальченко Василий Егорович
Мать ребёнка: Ковальченко Елена Михайловна
Рождение ребёнка
31.05.1937
Дочь: Ковальченко Лида Егоровна
Мать ребёнка: Ковальченко Елена Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковальченко володя
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Ковальченко Елена Михайловна
Смерть
1981