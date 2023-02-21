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Ковальченко Егор Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1981

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Ковальченко Василий Антонович

Мать: Воронина Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
28.04.1930

Сын: Ковальченко Василий Егорович

Мать ребёнка: Ковальченко Елена Михайловна

Рождение ребёнка
31.05.1937

Дочь: Ковальченко Лида Егоровна

Мать ребёнка: Ковальченко Елена Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковальченко володя

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковальченко Елена Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Ковальченко Елена Михайловна

Смерть
1981
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