Синицина (Цоглина) Надежда Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСиницина (Цоглина) Надежда Яковлевна

Синицина (Цоглина) Надежда Яковлевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1883

Пол

Женский

Отец

1810 г.р.

Мать

1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Цоглин Яков

Мать: Цоглина Хая

Смерть
1883
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close