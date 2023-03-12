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Синицина (Цоглина) Надежда Яковлевна
Синицина (Цоглина) Надежда Яковлевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
1883
Пол
Женский
Отец
Цоглин Яков
1810 г.р.
Мать
Цоглина (Торговникова) Хая
1824 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Цоглин Яков
Мать:
Цоглина Хая
Смерть
1883
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