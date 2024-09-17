Синицын Давид Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Синицын Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синицына Софья Давидовна
Мать ребёнка: Синицина Надежда Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Синицина Надежда Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синицына Мелентина Давидовна
Мать ребёнка: Синицина Надежда Яковлевна
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Синицина Надежда Яковлевна
Мухоршибирь, Мухоршибирский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
03.11.1883
Мать ребёнка: Синицина Надежда Яковлевна
в Иркутской губернии
Рождение ребёнка
10.11.1887
Дочь: Мангер Любовь Давидовна
Мать ребёнка: Синицина Надежда Яковлевна
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
запись №98 в метрической книге приисковой Благовещенской церкви за 1887 г. - в первой части о родившихся свидетельство №2595 от 4 сентября 1892 г.
Работа или профессия
Около 1898
сельский приходской учитель, коллежский регистратор
Рождение ребёнка
1900
Сын: Синицын Афанасий Давидович
Мать ребёнка: Синицина Надежда Яковлевна
Олёкминск, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Место жительства
Около ?.01.1929
Томск, город Томск, Томская область
Тимирязевский проспект, д.8, кв.4
Смерть
Неизвестно