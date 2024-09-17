Синицын Давид Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСиницын Давид Афанасьевич

Синицын Давид Афанасьевич

Место рождения

Большой Куналей, Тарбагатайский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Синицын Афанасий

Мать: не указана

Большой Куналей, Тарбагатайский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синицына Софья Давидовна

Мать ребёнка: Синицина Надежда Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синицина Надежда Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синицын Яков Давидович

Мать ребёнка: Синицина Надежда Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синицына Мелентина Давидовна

Мать ребёнка: Синицина Надежда Яковлевна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Синицын Леонид Давидович

Мать ребёнка: Синицина Надежда Яковлевна

Мухоршибирь, Мухоршибирский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
03.11.1883

Сын: Синицын Михаил Давидович

Мать ребёнка: Синицина Надежда Яковлевна

в Иркутской губернии
Рождение ребёнка
10.11.1887

Дочь: Мангер Любовь Давидовна

Мать ребёнка: Синицина Надежда Яковлевна

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
запись №98 в метрической книге приисковой Благовещенской церкви за 1887 г. - в первой части о родившихся свидетельство №2595 от 4 сентября 1892 г.
Работа или профессия
Около 1898
сельский приходской учитель, коллежский регистратор
Рождение ребёнка
1900

Сын: Синицын Афанасий Давидович

Мать ребёнка: Синицина Надежда Яковлевна

Олёкминск, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Место жительства
Около ?.01.1929
Томск, город Томск, Томская область
Тимирязевский проспект, д.8, кв.4
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.