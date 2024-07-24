Синицын Михаил Давидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСиницын Михаил Давидович

Синицын Михаил Давидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1883

Отец: Синицын Давид Афанасьевич

Мать: Синицина Надежда Яковлевна

в Иркутской губернии
Образование
По 02.06.1905
Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
обучался в Якутском реальном училище свидетельство №360 от 2 июня 1905 г.
Образование
С ?.09.1906 по ?.03.1908
Томск, город Томск, Томская область
студент юридического факультета Томского университета 6 марта 1918 г. уволен за невзнос платежа
Образование
С 13.10.1910 по 1911
Томск, город Томск, Томская область
студент юридического факультета Томского университета 13 октября 1910 г. вновь принят на второй курс - освобождён по неспособности
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.