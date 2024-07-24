Синицын Михаил Давидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1883
в Иркутской губернии
Образование
По 02.06.1905
Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
обучался в Якутском реальном училище свидетельство №360 от 2 июня 1905 г.
Образование
С ?.09.1906 по ?.03.1908
студент юридического факультета Томского университета 6 марта 1918 г. уволен за невзнос платежа
Образование
С 13.10.1910 по 1911
студент юридического факультета Томского университета 13 октября 1910 г. вновь принят на второй курс - освобождён по неспособности
Смерть
Неизвестно