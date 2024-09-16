Мангер (Синицына) Любовь Давидовна
Место рождения
Дата рождения10.11.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1887
запись №98 в метрической книге приисковой Благовещенской церкви за 1887 г. - в первой части о родившихся свидетельство №2595 от 4 сентября 1892 г.
Крещение
29.11.1887
таинство святого крещения совершал священник Стефан Винокуров с диаконом Александром Кондаковым восприемниками были якутский мещанин Дмитрий Адамов Нотбект и иркутская мещанская дочь София Стефанова ... Показать все
Образование
По 25.05.1905
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
окончила полный семиклассный курс в Иркутском институте императора Николая I (институте благородных девиц) свидетельство №410 от 25 мая 1905 г.
Образование
С ?.09.1905 по ?.02.1906
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
слушательница Высших женских естественно-научных курсов при женской гимназии М.А.Лохвицкой-Скалон свидетельство №877 от 30 июня 1906 г.
Образование
С ?.09.1906
вольнослушательница на медицинском факультете Томского университета выдержала экзамен по латинскому языку - свидетельство №820 от 27 октября 1906 г.
Бракосочетание
Около 1913
Образование
12.02.1914
присвоена степень лекаря диплом №07856 от 6 июня 1914 г.
Смерть
Неизвестно