Мангер (Синицына) Любовь Давидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мангер (Синицына) Любовь Давидовна

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Место рождения

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область

Дата рождения

10.11.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1887

Отец: Синицын Давид Афанасьевич

Мать: Синицина (Цоглина) Надежда Яковлевна

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
запись №98 в метрической книге приисковой Благовещенской церкви за 1887 г. - в первой части о родившихся свидетельство №2595 от 4 сентября 1892 г.
Крещение
29.11.1887
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
таинство святого крещения совершал священник Стефан Винокуров с диаконом Александром Кондаковым восприемниками были якутский мещанин Дмитрий Адамов Нотбект и иркутская мещанская дочь София Стефанова ... Показать все
Образование
По 25.05.1905
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
окончила полный семиклассный курс в Иркутском институте императора Николая I (институте благородных девиц) свидетельство №410 от 25 мая 1905 г.
Образование
С ?.09.1905 по ?.02.1906
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
слушательница Высших женских естественно-научных курсов при женской гимназии М.А.Лохвицкой-Скалон свидетельство №877 от 30 июня 1906 г.
Образование
С ?.09.1906
Томск, город Томск, Томская область
вольнослушательница на медицинском факультете Томского университета выдержала экзамен по латинскому языку - свидетельство №820 от 27 октября 1906 г.
Бракосочетание
Около 1913

Муж: Мангер Яков Борисович

Образование
12.02.1914
Томск, город Томск, Томская область
присвоена степень лекаря диплом №07856 от 6 июня 1914 г.
Смерть
Неизвестно

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