Корсаков Алексей Федорович
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Рождение ребёнка
1857
Сын: Корсаков Федор Алексеевич
Мать ребёнка: Корсакова Евдокия Григорьевна
1883 - фамилия при венчании Силдаков. Неустоявшаяся?
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Корсакова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Лохова Серафима Алексеевна
Мать ребёнка: Корсакова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: Корсакова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1872
Сын: Корсаков Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Корсакова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Корсакова Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Корсакова Евдокия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно