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Корсаков Алексей Федорович

Место рождения

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Корсаков Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Корсакова Евдокия Григорьевна

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
1883 - фамилия при венчании Силдаков. Неустоявшаяся?
Рождение ребёнка
1859

Сын: Корсаков Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Корсакова Евдокия Григорьевна

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Лохова Серафима Алексеевна

Мать ребёнка: Корсакова Евдокия Григорьевна

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Корсаков Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Корсакова Евдокия Григорьевна

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Корсаков Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Корсакова Евдокия Григорьевна

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Корсакова Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Корсакова Евдокия Григорьевна

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корсакова Евдокия Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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