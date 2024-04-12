Корсакова Евдокия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смерти29.01.1888 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Рождение ребёнка
1857
Сын: Корсаков Федор Алексеевич
Отец ребёнка: Корсаков Алексей Федорович
1883 - фамилия при венчании Силдаков. Неустоявшаяся?
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Корсаков Алексей Федорович
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Лохова Серафима Алексеевна
Отец ребёнка: Корсаков Алексей Федорович
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Корсаков Алексей Федорович
Рождение ребёнка
1872
Сын: Корсаков Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Корсаков Алексей Федорович
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Корсакова Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Корсаков Алексей Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.01.1888 ст.
От простуды.