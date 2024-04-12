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Корсакова Евдокия Григорьевна

Место рождения

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

29.01.1888 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Корсаков Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Корсаков Алексей Федорович

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
1883 - фамилия при венчании Силдаков. Неустоявшаяся?
Рождение ребёнка
1859

Сын: Корсаков Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Корсаков Алексей Федорович

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Лохова Серафима Алексеевна

Отец ребёнка: Корсаков Алексей Федорович

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Корсаков Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Корсаков Алексей Федорович

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Корсаков Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Корсаков Алексей Федорович

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Корсакова Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Корсаков Алексей Федорович

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корсаков Алексей Федорович

Смерть
29.01.1888 ст.
Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
От простуды.
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