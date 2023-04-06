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Корсаков Федор Алексеевич

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Место рождения

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Корсакова Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Корсакова Евдокия Виссарионовна

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Корсакова Мария Федоровна

Мать ребёнка: Корсакова Евдокия Виссарионовна

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Корсаков Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: Корсакова Евдокия Виссарионовна

Яковлево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.05.1891 ст.

Сын: Корсаков Николай Федорович

Мать ребёнка: Корсакова Евдокия Виссарионовна

Яковлево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Корсаков Иван Федорович

Мать ребёнка: Корсакова Евдокия Виссарионовна

Яковлево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Корсакова Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Корсакова Евдокия Виссарионовна

Яковлево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсаков Василий Федорович

Мать ребёнка: Корсакова Евдокия Виссарионовна

Яковлево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корсакова Евдокия Виссарионовна

Смерть
Неизвестно
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