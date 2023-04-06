Корсаков Федор Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Корсакова Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Корсакова Евдокия Виссарионовна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Корсакова Мария Федоровна
Мать ребёнка: Корсакова Евдокия Виссарионовна
Рождение ребёнка
1887
Сын: Корсаков Дмитрий Федорович
Мать ребёнка: Корсакова Евдокия Виссарионовна
Рождение ребёнка
08.05.1891 ст.
Сын: Корсаков Николай Федорович
Мать ребёнка: Корсакова Евдокия Виссарионовна
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Корсакова Евдокия Виссарионовна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Корсакова Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Корсакова Евдокия Виссарионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корсаков Василий Федорович
Мать ребёнка: Корсакова Евдокия Виссарионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно