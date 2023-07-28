Корсакова (Самарина) Евдокия Виссарионовна
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Самарин Виссарион
Бракосочетание
20.02.1883 ст.
Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.01.1884 ст.
Дочь: Корсакова Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Корсаков (Силдаков) Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
28.05.1885 ст.
Дочь: Корсакова Мария Федоровна
Отец ребёнка: Корсаков (Силдаков) Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
21.10.1887 ст.
Сын: Корсаков Дмитрий Федорович
Отец ребёнка: Корсаков (Силдаков) Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
18.03.1889 ст.
Сын: Корсаков Василий Федорович
Отец ребёнка: Корсаков (Силдаков) Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
08.05.1891 ст.
Сын: Корсаков Николай Федорович
Отец ребёнка: Корсаков (Силдаков) Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
23.02.1893 ст.
Отец ребёнка: Корсаков (Силдаков) Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
28.07.1895 ст.
Дочь: Корсакова Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Корсаков (Силдаков) Федор Алексеевич
Смерть
Неизвестно