Корсакова (Самарина) Евдокия Виссарионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсакова (Самарина) Евдокия Виссарионовна

Место рождения

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Самарин Виссарион

Мать: Самарина Глафира Алексеевна

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
20.02.1883 ст.

Муж: Корсаков (Силдаков) Федор Алексеевич

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.01.1884 ст.

Дочь: Корсакова Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Корсаков (Силдаков) Федор Алексеевич

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.05.1885 ст.

Дочь: Корсакова Мария Федоровна

Отец ребёнка: Корсаков (Силдаков) Федор Алексеевич

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.10.1887 ст.

Сын: Корсаков Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Корсаков (Силдаков) Федор Алексеевич

Яковлево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.03.1889 ст.

Сын: Корсаков Василий Федорович

Отец ребёнка: Корсаков (Силдаков) Федор Алексеевич

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.05.1891 ст.

Сын: Корсаков Николай Федорович

Отец ребёнка: Корсаков (Силдаков) Федор Алексеевич

Яковлево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.02.1893 ст.

Сын: Корсаков Иван Федорович

Отец ребёнка: Корсаков (Силдаков) Федор Алексеевич

Яковлево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.07.1895 ст.

Дочь: Корсакова Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Корсаков (Силдаков) Федор Алексеевич

Яковлево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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