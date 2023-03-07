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Самарин Виссарион

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Место рождения

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Самарин Василий Виссарионович

Мать ребёнка: Самарина Глафира Алексеевна

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Самарина Серафима Виссарионовна

Мать ребёнка: Самарина Глафира Алексеевна

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Самарин Николай Виссарионович

Мать ребёнка: Самарина Глафира Алексеевна

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самарина Глафира Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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