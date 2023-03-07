Самарин Виссарион
Место рождения
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Самарин Василий Виссарионович
Мать ребёнка: Самарина Глафира Алексеевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Самарина Серафима Виссарионовна
Мать ребёнка: Самарина Глафира Алексеевна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Самарин Николай Виссарионович
Мать ребёнка: Самарина Глафира Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно