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Корсаков Василий Федорович

Место рождения

Яковлево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корсаков Федор Алексеевич

Мать: Корсакова Евдокия Виссарионовна

Яковлево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.07.1917 ст.

Сын: Корсаков Николай Васильевич

Мать ребёнка: Корсакова Елена Ивановна

Яковлево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.12.1919

Дочь: Корсакова Анфия Васильевна

Мать ребёнка: Корсакова Елена Ивановна

Яковлево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корсакова Елена Ивановна

Смерть
Неизвестно