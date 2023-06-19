Корсаков Василий Федорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.07.1917 ст.
Сын: Корсаков Николай Васильевич
Мать ребёнка: Корсакова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
05.12.1919
Дочь: Корсакова Анфия Васильевна
Мать ребёнка: Корсакова Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корсакова Елена Ивановна
Смерть
Неизвестно