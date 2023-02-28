Лохова Серафима Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Лохов Иван Федорович
Рождение ребёнка
21.05.1904 ст.
Дочь: Лохова Таисия Ивановна
Отец ребёнка: Лохов Иван Федорович
Рождение ребёнка
03.05.1907 ст.
Дочь: Лохова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Лохов Иван Федорович
Рождение ребёнка
26.01.1909 ст.
Отец ребёнка: Лохов Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лохов Иван Федорович
Смерть
Неизвестно