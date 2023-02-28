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Лохова Серафима Алексеевна

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Место рождения

Каргач, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Каргач, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1893

Сын: Лохов Иринарх Иванович

Отец ребёнка: Лохов Иван Федорович

Каргач, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
21.05.1904 ст.

Дочь: Лохова Таисия Ивановна

Отец ребёнка: Лохов Иван Федорович

Каргач, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
03.05.1907 ст.

Дочь: Лохова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Лохов Иван Федорович

Каргач, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
26.01.1909 ст.

Сын: Лохов Аркадий Иванович

Отец ребёнка: Лохов Иван Федорович

Каргач, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лохов Иван Федорович

Смерть
Неизвестно
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