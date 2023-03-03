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Попов Федот

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Место рождения

село Бахсы Чурапчинского р-на. Якутия

Дата рождения

1907

Дата смерти

?.06.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Попов Федор

Мать: не указана

село Бахсы Чурапчинского р-на. Якутия
Рождение ребёнка
15.05.1941

Дочь: Кузьмина, Собардахова Аиза

Мать ребёнка: Попова Афпросиния

Кюсюр, Булунский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
1944

Сын: Попов Валерий

Мать ребёнка: Попова Афпросиния

Рождение ребёнка
18.12.1949

Сын: Попов Валериан

Мать ребёнка: Марфа

Кобяй, Кобяйский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
1952

Сын: Попов Иван

Мать ребёнка: Марфа

Кобяй, Кобяйский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
28.07.1954

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Марфа

Намцы, Намский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Развод
Неизвестно

Жена: Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа

Работа или профессия
Неизвестно
Служащий. В годы ВОВ секретарь Булунского райкома партии.
Смерть
?.06.1976
Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
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