Попов Федот
Место рождениясело Бахсы Чурапчинского р-на. Якутия
Дата рождения1907
Дата смерти?.06.1976
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Попов Федор
Мать: не указана
село Бахсы Чурапчинского р-на. Якутия
Рождение ребёнка
15.05.1941
Дочь: Кузьмина, Собардахова Аиза
Мать ребёнка: Попова Афпросиния
Кюсюр, Булунский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
1944
Сын: Попов Валерий
Мать ребёнка: Попова Афпросиния
Рождение ребёнка
18.12.1949
Сын: Попов Валериан
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
1952
Сын: Попов Иван
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
28.07.1954
Намцы, Намский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Развод
Неизвестно
Жена: Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа
Работа или профессия
Неизвестно
Служащий. В годы ВОВ секретарь Булунского райкома партии.
Смерть
?.06.1976
Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)