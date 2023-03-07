Кузьмина, Собардахова (Попова) Аиза
Место рождения
Дата рождения15.05.1941
Дата смерти11.09.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1941
Отец: Попов Федот
Мать: Попова Афпросиния
Рождение ребёнка
20.08.1963
Дочь: Кузьмина Ирина
Отец ребёнка: Кузьмин Георгий
Рождение ребёнка
07.06.1966
Сын: Кузьмин Юрий
Отец ребёнка: Кузьмин Георгий
Развод
Неизвестно
Муж: Кузьмин Георгий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузьмин Георгий
Смерть
11.09.1994