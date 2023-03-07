Кузьмина, Собардахова (Попова) Аиза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина, Собардахова (Попова) Аиза

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Место рождения

Кюсюр, Булунский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)

Дата рождения

15.05.1941

Дата смерти

11.09.1994

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1941

Отец: Попов Федот

Мать: Попова Афпросиния

Кюсюр, Булунский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
20.08.1963

Дочь: Кузьмина Ирина

Отец ребёнка: Кузьмин Георгий

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
07.06.1966

Сын: Кузьмин Юрий

Отец ребёнка: Кузьмин Георгий

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Развод
Неизвестно

Муж: Кузьмин Георгий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Георгий

Смерть
11.09.1994
Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
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