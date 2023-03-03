Попова Афпросиния — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Афпросиния

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

?.04.1947

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1941

Дочь: Кузьмина, Собардахова Аиза

Отец ребёнка: Попов Федот

Кюсюр, Булунский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
1944

Сын: Попов Валерий

Отец ребёнка: Попов Федот

Работа или профессия
Неизвестно
медсестра
Смерть
?.04.1947
Витим, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
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