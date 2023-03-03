Попова Афпросиния
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смерти?.04.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1941
Дочь: Кузьмина, Собардахова Аиза
Отец ребёнка: Попов Федот
Кюсюр, Булунский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
1944
Сын: Попов Валерий
Отец ребёнка: Попов Федот
Работа или профессия
Неизвестно
медсестра
Смерть
?.04.1947
Витим, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)