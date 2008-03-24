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(Белолюбская) Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1924

Дата смерти

24.03.2008

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1924

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1949

Сын: Попов Валериан

Отец ребёнка: Попов Федот

Кобяй, Кобяйский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
1952

Сын: Попов Иван

Отец ребёнка: Попов Федот

Кобяй, Кобяйский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
28.07.1954

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Попов Федот

Намцы, Намский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Развод
Неизвестно

Муж: Попов Федот

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Федот

Смерть
24.03.2008
Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
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