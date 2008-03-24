(Белолюбская) Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1924
Дата смерти24.03.2008
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1924
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.12.1949
Сын: Попов Валериан
Отец ребёнка: Попов Федот
Рождение ребёнка
1952
Сын: Попов Иван
Отец ребёнка: Попов Федот
Рождение ребёнка
28.07.1954
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Попов Федот
Намцы, Намский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Развод
Неизвестно
Муж: Попов Федот
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Федот
Смерть
24.03.2008
Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)