Попов Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Валерий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1944

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1916 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944

Отец: Попов Федот

Мать: Попова Афпросиния

Смерть
1969
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