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Попов Валерий
Попов Валерий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1944
Дата смерти
1969
Пол
Мужской
Отец
Попов Федот
1907 г.р.
Мать
Попова Афпросиния
1916 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944
Отец:
Попов Федот
Мать:
Попова Афпросиния
Смерть
1969
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