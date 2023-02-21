Сысоев Михаил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоев Михаил Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сысоев Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1900

Дочь: Злобина Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Сысоева Федора Ивановна

Рождение ребёнка
24.10.1901

Дочь: Багина Секлетинья Михайловна

Мать ребёнка: Сысоева Федора Ивановна

Сысоевская 1-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сысоева Федора Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сысоев Аркадий Михайлович

Мать ребёнка: Сысоева Федора Ивановна

Сысоевская 1-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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