Сысоев Михаил Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сысоев Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1900
Дочь: Злобина Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Сысоева Федора Ивановна
Рождение ребёнка
24.10.1901
Дочь: Багина Секлетинья Михайловна
Мать ребёнка: Сысоева Федора Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сысоева Федора Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сысоев Аркадий Михайлович
Мать ребёнка: Сысоева Федора Ивановна
Смерть
Неизвестно