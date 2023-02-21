Сысоева Федора Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоева Федора Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1900

Дочь: Злобина Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Сысоев Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
24.10.1901

Дочь: Багина Секлетинья Михайловна

Отец ребёнка: Сысоев Михаил Андреевич

Сысоевская 1-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сысоев Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сысоев Аркадий Михайлович

Отец ребёнка: Сысоев Михаил Андреевич

Сысоевская 1-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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