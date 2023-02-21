Сысоева Федора Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Рождение ребёнка
До 1900
Дочь: Злобина Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Сысоев Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
24.10.1901
Дочь: Багина Секлетинья Михайловна
Отец ребёнка: Сысоев Михаил Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сысоев Аркадий Михайлович
Отец ребёнка: Сысоев Михаил Андреевич
Смерть
Неизвестно